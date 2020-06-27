МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Акционеры АФК "Система" на годовом собрании в субботу утвердили дивиденды по итогам 2019 года в размере 0,13 рубля на акцию (2,6 рубля на одну GDR), сообщил заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков в ходе онлайн-трансляции собрания.

Суммарный объем дивидендных выплат составит 1,254 миллиарда рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 16 июля 2020 года.

АФК "Система" в связи с необходимостью снижения долга после выплат в адрес "Башнефти" была вынуждена отклониться от дивидендной политики и платить дивиденды ниже предусмотренного ею уровня. Согласно дивидендной политике, принятой в апреле 2017 года, размер финальных выплат по итогам года определяется так, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за год.

По итогам 2018 года АФК выплатила дивиденды на сумму 1,062 миллиарда рублей, или по 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию (2,2 рубля на одну GDR). По итогам 2017 года дивиденды АФК были аналогичны.