МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" кардинально пересмотрит подход к дивидендной политике, планирует увеличить выплаты более чем на 18%, заявил председатель совета директоров и основной владелец АФК Владимир Евтушенков в ходе онлайн-трансляции годового собрания акционеров корпорации.

"Мы в этом году абсолютно кардинально подошли к пересмотру этого вопроса. У нас вся мотивационная составляющая управляющих партнеров будет в дальнейшем осуществляться только через участие в акционерном капитале АФК. Мы полностью пересмотрим наше отношение к дивидендной политике с точки зрения резкого увеличения выплат дивидендов", — сказал Евтушенков.

"Как это будет выражено в абсолютных цифрах, сейчас сказать трудно. Но ясно совершенно, что дивидендные выплаты будут увеличены даже не на 18%, а значительно больше", — добавил он.

Евтушенков отметил, что более подробную информацию корпорация сможет представить после обсуждения этого вопроса комитетами при совете директоров.