МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит правительство продлить приостановку взыскания задолженности до 1 октября 2020 года, говорится в письме управляющего директора организации Олега Войцеховского первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, оказавшемся в распоряжении РИА Недвижимость.

Ранее власти РФ приостановили применение мер по взысканию задолженности до 1 июля 2020 года.

В письме отмечается, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса в большинстве субъектов РФ остаются закрытыми сотни тысяч магазинов. Индустрия розничной торговли не имеет возможности своевременно платить налоги, а также выплачивать заработную плату.

"В целях поддержки предпринимателей в этот сложный период просим Вас дать поручение продлить приостановление применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, как минимум до 1 октября 2020 года", — говорится в письме.

В обращении подчеркивается, что за второй квартал текущего года торговые центры получат не более 10-15% арендного дохода по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Срок уплаты НДС за первый квартал истек, однако отрасль не имеет этих денег, и счета торговых центров могут быть заблокированы. Это означает дальнейшую приостановку деятельности не менее 25% всей розничной торговли страны, отмечается в письме.