МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

"Справка на COVID больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией", — проинформировали в ведомстве.

"Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учёта этого требования", — прокомментировали ситуацию в Ростуризма.