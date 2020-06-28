МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

По его словам, экономия на услугах ЖКХ становится все более актуальной, особенно учитывая регулярное повышение тарифов — с 1 июля также запланирована очередная индексация тарифов на электроэнергию и газоснабжение для населения.

Есть несколько способов, с помощью которых можно снизить расход ресурсов в квартире или доме, что в результате сокращает затраты на ЖКХ в полтора-два раза.

Во-первых, нужно приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Во-вторых, нужно устанавливать счетчики потребления (на электроэнергию, газ и воду).

“При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)”, — отметил эксперт.

Третий способ экономии – это установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последнее необходимо, чтобы не допускать расхода тепла зимой. "Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить – ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки", — добавил он.

"Не стоит пытаться незаконно подключаться к различным сетям. Во-первых, это может привести к аварии как в помещении, так и на линии. Во-вторых, такие действия грозят весьма солидными штрафами по статье "Хищение ресурсов”, — предупреждает Минко.

В многоквартирном доме эксперт советует собственникам жилья активно принимать участие в решениях домоуправляющей компании, которая также должна работать в интересах жильцов, в том числе в вопросах экономии на услугах ЖКХ.

В России с 1 июля вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем россияне получат платежки на 4% больше, чем раньше. При этом, наибольший рост тарифов запланирован в республике Чечня — на 6,5%, а минимальный — в Ненецком автономном округе — 2,4%. В ряде регионов — Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии — установлен максимальный индекс платы за коммунальные услуги в пределе 5-5,4%. В остальных субъектах РФ тарифы вырастут на 3,6-4,9%. В Москве с июля подорожают электричество, горячая и холодная вода, отопление и водоотведение.

Ранее Минстрой рассматривал возможность временной заморозки тарифов ЖКХ. Такая мера предлагалась к включению в нацплан восстановления российской экономики.