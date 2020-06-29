МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2020 года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,3% и составил почти 949 тысяч человек, следует из уточнённых данных Росавиации.

Количество пассажиров на международных рейсах снизилось на 99,5%, до 26 тысяч человек, на внутренних — на 84,5%, до 923 тысяч.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-мае снизился на 44,6% и составил почти 25 миллионов человек. На международных линиях количество пассажиров упало на 53,7%, до 8,7 миллиона, на внутренних — на 38,1%, до 16,3 миллиона.

Авиакомпания "Аэрофлот" в мае снизила перевозки на 93,1%, до 206,3 тысячи пассажиров. S7 перевезла наибольшее среди отечественных авиаперевозчиков количество пассажиров — 281,3 тысячи, сократила перевозки на 75,7%. Пассажиропоток "России" снизился на 92,6%, до 74,3 тысячи человек, "ЮТэйр" — на 90,3%, до 67,2 тысячи, "Уральских авиалиний" — на 94,9%, до 41,6 тысячи.