МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России по итогам текущего 2020 года рынок электроники может сократиться на 15% и составить $2,4 млрд, пишет РБК со ссылкой на главу Центра современной электроники Ивана Покровского.

В прошлом 2019 году объем рынка электроники сократился на 3%.

По мнению экспертов, самое большое падение ожидается в сегментах:

фискального и торгового оборудования — на 60%, до $53 млн;

автомобилей, в том числе системы управления двигателем,- на 50%, до $60 млн;

потребительской продукции (80% — телеприставки, остальное — бытовая техника) — на 30%, до $36 млн;

светотехники — на 20%, до $232 млн;

телекоммуникационного оборудования — на 15%, до $204 млн.

Покровский прокомментировал, что в прошлом году в физическом выражении рынок электроники остался на уровне 2018 года. При этом в денежном он упал по причине снижения цен на электронные компоненты.

В этом году рынок сократится в первую очередь из-за снижения покупательной способности населения, а также по причине сокращения инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.

При этом Покровский добавил, что пандемия коронавируса на рынок электроники повлияла незначительно.