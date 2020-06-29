МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Государственная корпорация "Роскосмос" раскрыла стоимость создания новых ракет в России. Сейчас высокие затраты объясняются сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением.

Стоимость каждой ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" для министерства обороны страны в рамках контракта на продолжение летных испытаний составляет менее 5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Ранее из документов Центра Хруничева стало известно, что одна ракета в настоящее время стоит 7 миллиардов рублей, а после переноса производства в Омск стоимость снизится до 4 миллиардов.

"Контракт на несколько ракет данного типа в рамках опытно-конструкторской работы подписан по цене менее 5 миллиардов рублей за одну ракету, что уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ", — заявил представитель госкорпорации.

Напомним, что структура "Роскосмоса" Центр Хруничева подписала контракт с Минобороны России на серийное производство ракет "Ангара". Всего будут изготовлены четыре ракеты-носителя.

Как рассказал источник агентства в ракетно-космической отрасли, второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" предварительно намечен на 3 ноября текущего 2020 года.

Ракете "Ангара" с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров) макет космического аппарата.

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" прошел в декабре 2014 года с космодрома в Плесецке. Тогда также был выведен макет спутника на геостационарную орбиту.

Как прокомментировал представитель пресс-службы "Роскосмоса", "ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания".

"Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — пояснил он.