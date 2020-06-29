ЗВЕНИГОРОД, 29 июн — ПРАЙМ. Международные железнодорожные пассажирские перевозки между РФ и другими странами могут возобновиться в 2020 году, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Пассажирские поезда холдинга РЖД и других железных дорог курсировали между Россией и рядом зарубежных стран. Из-за пандемии COVID-19 все они были отменены.

"В этом году", — ответил Дитрих на вопрос, когда может возобновиться международное железнодорожное пассажирское сообщение.

Министр отметил, что важно избежать всплеска заболеваемости.

"Чтобы те страны, куда мы хотели бы разрешить нашим гражданам выезжать в первую очередь, были сопоставимы с РФ по уровню риска заражения коронавирусом. Чтобы мы ни в коем случае не дали возможности завести сюда новые большие объемы заболевания. Эти обстоятельства изучаются, как только будут какие-то решения по этому поводу, вы сразу узнаете", — добавил Дитрих.

Он напомнил при этом, что объемы международного пассажирского железнодорожного сообщения были не очень высоки.