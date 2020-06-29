МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Более 760 тысяч самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 миллиарда рублей, заявил в ходе совещания с главой кабмина министр финансов Антон Силуанов.

"На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей", — сказал Силуанов.

Министр напомнил, что средства получат все, кто приобретет статус самозанятого до конца года.

"С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТ, и этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года", — напомнил он.

По словам Силуанова, Минфин видит большой потенциал в расширении специального налогового режима для самозанятых.

Он отметил, что Россия первой в мире предоставила такой удобный налоговый режим для самозанятых граждан. "Мы и дальше будем развивать его и видим большой потенциал в расширении конструкции данного налогового режима", — сказал Силуанов.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками. Для регистрации в качестве самозанятого не нужно лично посещать налоговые органы и предоставлять отчетность. Размер налоговой ставки в рамках этого режима составляет 4% при работе с физическими или 6% — при работе с юридическими лицами.

С 1 января 2019 года эксперимент по налоговому режиму для самозанятых был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен еще на 19 регионов, а с 1 июля его смогут запустить на своей территории все российские регионы. При этом скачать приложение и получить статус самозанятого граждане смогут не с 18, а уже с 16 лет.

"Автоматический расчет налогов, низкие процентные ставки – все это делает этот режим очень удобным, комфортным для наших предпринимателей", — заявил глава Минфина.

"Одним из важных новшеств проекта мы считаем реализацию открытого IP-интерфейса, который позволяет интегрировать мобильный функционал приложения "Мой налог" в программные продукты банков, операторов, электронных площадок, что делает налоговое администрирование незаметным для налогоплательщика", — отметил Силуанов.