МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение немецкого концерна Siemens AG с ООО "Элгрупп Москва", использовавшим в доменном имени интернет-магазина словесное обозначение, сходное с товарным знаком истца, следует из опубликованного определения суда.

По условиям мирового соглашения российская компания признала факт нарушения прав истца, законность его требований и обязалась передать все права на домен siemens-motor.ru немецкому концерну. На этом сайте находится интернет-магазин, предлагающий к продаже электродвигатели Siemens.

Уточняется, что в случае надлежащего исполнения мирового соглашения Siemens откажется от имущественных требований к ответчику, связанных с незаконным использованием домена в период до подписания соглашения, а в случае нарушения условий ответчик будет обязан выплатить истцу 1 миллион рублей.

Суд в апреле по ходатайству Siemens принял обеспечительные меры, запретив компании "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ", привлеченной к спору третьим лицом, аннулировать регистрацию и передавать права администрирования доменного имени siemens-motor.ru иным лицам или передавать его поддержку другому регистратору.

В связи с утверждением мирового соглашения столичный арбитражный суд прекратил производство по делу.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составляло 385 тысяч человек.