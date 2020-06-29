МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в ближайшее время представит премьер-министру Михаилу Мишустину механизм расширения господдержки туроператоров, чтобы стоимость перелета была доступной.

"Очень важно, чтобы стоимость перелета, а она составляет примерно половину от всей стоимости тура, она была доступной. Поэтому мы планируем расширить господдержку туроператоров, и, если вы поручите, предложим меры как субсидировать часть стоимости отдыха в составе пакетных туров, организованных, когда есть место размещения гарантированное, лицензированное и средства передвижения", — сказал Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра.

Он обратился к главе кабмина с просьбой разрешить в ближайшее время представить предложения по механизму субсидирования.