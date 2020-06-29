МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Кинотеатры на территории России возобновят работу после режима самоизоляции с 15 июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

"Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры", — сказал Чернышенко.

Ранее министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта. Это было сделано в связи с распространением коронавируса. Такие же ограничения были введены в отношении музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций культуры.

Чернышенко также сообщил Мишустину, что в июле откроется для посещения музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в России музеев под открытым небом.

Первая за 40 лет служба пройдет в отреставрированной церкви Преображения Господня.



"С июля, хотел вас проинформировать, что наконец-то откроется наше "восьмое чудо света" в Кижах, где завершилась реставрация церкви Преображения Господня. И впервые за 40 лет там возобновится служба", — сказал вице-премьер. Он добавил, что музеи вновь открываются сейчас по всей стране — от Калининграда до Калуги, среди прочих с середины июня в Москве открыт музей-усадьба "Архангельское".