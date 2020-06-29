МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Восстановление туристической отрасли России начнётся только к весне 2021 года при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в стране и в мире, а также полноценном открытии всех популярных туристических направлений для российских туристов, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила мнение, что российская туристическая отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса к весне 2021 года, а не к осени того же года, как это прогнозировалось ранее.

"Восстановление туристической отрасли начнётся к весне 2021 года, но при условии, что эпидемиологическая обстановка в стране и в мире останется благоприятной. Кроме того это станет возможным, если будут открыты все популярные туристические направления для российских туристов без дополнительных ограничений, связанных с пандемией COVID-19", — сказала Осипова.