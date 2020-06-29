МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" вновь избрал своим председателем Владимира Евтушенкова, говорится в сообщении корпорации.

"На состоявшемся после годового собрания акционеров заседании совета директоров АФК "Система" его председателем избран Владимир Петрович Евтушенков, заместителями председателя – Анна Григорьевна Белова и Андрей Анатольевич Дубовсков", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров, состоявшееся 27 июня в онлайн-формате, избрало новый состав совета директоров и увеличило его численный состав до 12 человек с 11.

Новичками в совете стали глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс, бывший вице-премьер Люксембурга Этьен Шнайдер и президент АФК "Система" Владимир Чирахов, который возглавил корпорацию в середине апреля.

Кроме того, в совет директоров переизбраны основной владелец "Системы" Владимир Евтушенков, экс-глава АФК "Система", заместитель председателя совета директоров Андрей Дубовсков, президент Segezha Group (принадлежит АФК) Михаил Шамолин, первый вице-президент корпорации Феликс Евтушенков, экс-совладелец "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили.

В совет также вошли бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший глава российского подразделения KPMG Роджер Маннингс, экс-президент Deutsche Telekom Рон Зоммер и профессор, член комитета по аудиту, финансам и рискам "Системы" Анна Белова.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков, владеющий 59,2% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,1817%.