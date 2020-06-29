МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Онлайн-магазин продуктов питания "Утконос" планирует осенью 2020 года начать работу в Санкт-Петербурге, в рамках подготовки компания арендовала склад на юге города, говорится в сообщении ритейлера.

"Утконос" начал подготовку к выходу в Санкт-Петербург, который запланирован на осень 2020 года. Так, на прошлой неделе ритейлер арендовал склад в логистическом терминале "Кубинская" на юге города, площадь которого составляет 9 486 квадратных метров. Консультантом по аренде выступил постоянный партнер — международная консалтинговая компания Knight Frank", — говорится в сообщении.

Общая пропускная способность фулфилмент-центра составит 12 тысяч заказов в сутки, а суммарная мощность ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге превысит 32 тысяч заказов.

"В планах "Утконос Онлайн" уже на старте запустить экспресс-доставку в Санкт-Петербурге в течение трех часов, аналогично внедренной ранее схемы в Москве. На первом этапе новый фулфилмент-центр будет обслуживать территорию города внутри КАД, а в дальнейшем зона доставки также будет расширена на некоторые города Ленинградской области", — добавляет компания.

"Утконос Онлайн" — крупнейшая компания на российском рынке интернет-торговли продуктами. По данным аналитического агентства InfoLine, оборот "Утконоса" в 2019 году составил 10 миллиардов рублей. Ассортимент онлайн-магазина насчитывает 40 тысяч товарных позиций. Владельцем "Утконоса" является компания "Севергрупп" Алексея Мордашова.