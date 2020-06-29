МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Сибур" в этом году не планирует никаких изменений в дивидендной политике в связи с коронавирусом, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции для инвесторов.

"Мы приняли новую дивидендную политику в прошлом году, она предполагает выплату минимум 35% скорректированной чистой прибыли (по МСФО — ред.). Мы не видим каких-либо причин менять ее в этом году", — сказал он, комментируя вопрос о наличии у компании планов по изменению дивидендной политики в связи с ситуацией на рынке из-за коронавируса.

"Сибур" в марте прошлого года принял новую дивидендную политику, предполагающую выплату дивидендов в размере не менее 35% скорректированной прибыли по МСФО. В феврале предправления "Сибур холдинга" Дмитрий Конов говорил, что в вопросе выплат дивидендов за 2019 год компания будет придерживаться этой дивидендной политики.

По итогам 2019 года суммарные дивиденды "Сибура" составили 34,333 миллиарда рублей. Из этого объема 16,7 миллиарда рублей приходится на промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2019 года, а 17,6 миллиарда рублей, или 8,06 рубля на акцию, на финальные дивиденды.