МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Союза производителей ягод (Ягодный союз) обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить в дополнение к ярмаркам выходного дня работу специализированных торговых точек для реализации клубники из подмосковных хозяйств и соседних регионов, говорится в обращении Ягодного союза (есть в распоряжении РИА Новости).

"Прошу Вас рассмотреть возможность в июле 2020 года восстановить работу специализированных торговых точек для реализации земляники, демонстрировавших успешную работу на протяжении многих лет, или выделить местным производителям ягод достаточное количество мест для ежедневной торговли в ином формате", — говорится в обращении.

"Отсутствие точек для ежедневной торговли лишает жителей Москвы возможности приобретать наиболее спелую и свежую ягоду, собранную максимально близко к потребителям, а сами производители теряют возможность вернуть вложения в закладку плантаций и работы по уходу за ягодными насаждениями, будут вынуждены в ближайшее время сократить производство и уволить часть сотрудников", — отмечается в документе.

Подмосковные хозяйства могут потерять около 500 тонн ягоды из-за невозможности ее своевременной реализации, сообщила РИА Новости генеральный директор Союза производителей ягод Ирина Козий. Она напомнила, что прошла книжная ярмарка, работают обычные торговые точки и рынки уже давно работают, соблюдая все меры предосторожности; не открылись только специализированные ягодные киоски, но почему этого произошло, "производителям так и не сказали".

Ягодный союз указывает, что в 2019 году в городе действовало 150 таких площадок (по данным портала mos.ru), но в текущем сезоне хозяйства Московской области и ближайших регионов "полностью лишены возможности прямой реализации ягодной продукции москвичам". Действующий сейчас в городе формат ярмарок выходного дня не подходит участникам отрасли в связи с коротким сезоном реализации продукции, не совпадающим с циклом подачи заявок на участие в ярмарках. Кроме того, ежедневная уборка ягоды и крайне короткий срок хранения требуют немедленной продажи всего собранного урожая за 1-2 дня, отмечается в документе.

Гендиректор Ягодного союза обратила внимание на ценовые диспропорции в розничной торговле: в некоторых случаях, в результате продажи через посредников качественная ягода из российских хозяйств может стоит в сезон и по 800 рублей — при цене импортной ягоды плохого качества в 130 рублей за килограмм. "На ярмарке хозяйства ранее имели возможность продавать ягоду напрямую покупателям, без дополнительных наценок. Сейчас реализация возможна только через посредников, что делает местную продукцию дороже для покупателей примерно на 70-100%", — подчеркнула она.