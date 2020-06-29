ХЕЛЬСИНКИ, 29 июн — ПРАЙМ. Российское подразделение финского производителя продуктов питания Valio запускает новую линейку жирных йогуртов, надеясь увеличить объем продаж в данной категории на 25%, сообщает в понедельник компания.

"Российское подразделение концерна Valio расширяет ассортимент густых йогуртов и представляет новую линейку продукции, которая отличается высокой питательностью и яркими сочетаниями вкусов. Новинка, по оценкам компании, поможет в среднесрочной перспективе увеличить объем продаж Valio в категории на 25%", — говорится в сообщении.

Линейка обладает жирностью от 7 до 8,5%. Компания отмечает, что на рынке РФ категория йогуртов с массовой долей жира более 5% в последнее время показывает значительный рост — более чем на 30% в объемном и денежном выражении.

Продукт уже доступен в магазинах Санкт-Петербурга и поступит в продажу по всей России в ближайшее время.

Оборот Valio в России по итогам 2019 года составил 6,9 миллиарда рублей. Чистая выручка всего концерна в 2019 году выросла на 3% по сравнению с 2018 годом, составив 1,787 миллиарда евро.

ООО "Валио" — российское подразделение финского концерна Valio, ведущего производителя молочных продуктов в Финляндии, было образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. К 2017 году Valio в России представляет ассортимент более чем из 120 наименований продукции. Основным объектом для инвестиций и развития компании в России является единственный собственный завод по производству плавленых сыров — филиал "Ершово" в Подмосковье. Продукция завода также поставляется в страны Ближнего Зарубежья – например, с 2016 года в Грузию и Монголию. В настоящее время продукция завода составляет 60% в объеме прибыли российского подразделения концерна Valio. Общий объем инвестиций в производственную площадку "Ершово" превысил 65 миллионов евро.

Valio Oy — финское частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются 6 тысяч фермеров — производителей молока. Ассортимент компании насчитывает более 1 тысячи наименований, около 400 наименований экспортируются более чем в 60 стран мира. Общее количество сотрудников Valio по всему миру — 4 тысячи человек.