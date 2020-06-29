МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Погрузка продовольственных грузов на сети железных дорог ОАО "РЖД", по оперативным данным, за 28 дней июня выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 1,7 миллиона тонн, сообщила компания.

В частности, отправка сахара выросла в 1,6 раза (210 тысяч тонн), зерна – в 1,4 раза (963 тысячи тонн), семян подсолнечника – в 5,4 раза (36 тысяч тонн), раннего картофеля – в 5 раз (9,2 тысячи тонн), овощных консервов – в 2,5 раза (10 тысячи тонн), натурального кофе и кукурузных хлопьев – в 2,2 раза (2 тысячи тонн и 2,8 тысячи тонн, соответственно), шоколада – в два раза (1,4 тысячи тонн), минеральной воды – в полтора раза (22,6 тысячи тонн), подсолнечного масла – на 22% (176 тысяч тонн), лапши – на 17% (5,5 тысячи тонн).

РЖД с 4 апреля ввели скидки на внутрироссийские перевозки широкого спектра грузов в крытых вагонах, в том числе зерновых культур и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара, соли, овощей, фруктов и соков.

Кроме того, с 20 июня действует 50%-ная скидка на перевозки в любом виде подвижного состава на расстояние до 720 километров для зерна и продуктов перемола, макарон, овощей, фруктов и ягод, рыбы, сахара, соли, мяса, масла животного и растительного, кондитерских изделий, соков и других продовольственных товаров.

РЖД еще не публиковали данные по погрузке в целом за весь июнь. Обычно компания это делает в первые рабочие дни месяца.