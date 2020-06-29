МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) рекомендовал собранию акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2019 года не выплачивать дивиденды, сообщила компания.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ОАК" в связи с отсутствием чистой прибыли у общества по итогам 2019 года чистую прибыль общества не распределять, дивиденды по акциям общества не выплачивать", — говорится в материалах.

Совет директоров также определил дату годового собрания акционеров — оно состоится 31 июля в форме заочного голосования.

Кроме того, в связи с отсутствием чистой прибыли было принято решение не выплачивать вознаграждения негосударственным служащим за работу в составе совета директоров и членам ревизионной комиссии.

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2019 году вырос вдвое — до 60,5 миллиарда рублей. По РСБУ еще сильнее — до 70,8 миллиарда рублей с 30 миллиардов рублей в 2018 году.