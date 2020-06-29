МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Последний из четырёх основателей интернет-магазина Lamoda Буркхард Биндер покинул компанию, передав свои полномочия гендиректора текущему главному исполнительному директору Джери Калмису, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Буркхард Биндер, один из четырех сооснователей Lamoda, передает полномочия генерального директора Джери Калмису, СЕО компании, в рамках запланированного процесса обновления структуры руководства, и покидает компанию спустя 9 лет участия в бизнесе", — сказано в пресс-релизе Lamoda.

В пресс-службе уточнили, что теперь из управления компанией вышли все четыре основателя Lamoda. В конце апреля Lamoda покинул другой сооснователь и бывший руководитель интернет-магазина — Флориан Янсен. Он стал топ-менеджером "Магнита" и занялся цифровой трансформацией ритейлера.

"Обновление лидерской команды открыло новую главу в истории Lamoda, которая началась ранее в этом году с приходом Джери Калмиса на роль СЕО, а также ряда назначений внутренних кандидатов на направления фулфилмента, доставки и финансов", — отмечается в сообщении компании.

"Конечно, это было нелегким решением. Вместе с Lamoda мы проделали огромный путь, от стартапа из четырех человек до крупнейшей в стране онлайн-платформы в сфере моды", — прокомментировал свой уход Биндер. Он планирует заняться развитием собственного нового проекта в сфере электронной торговли.

Lamoda – технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас у неё есть собственная логистическая структура LM Express с доставкой в 1000 городов России. Lamoda входит в Global Fashion Group. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек, включая сотрудников из России, Белорусии, Украины и Казахстана.