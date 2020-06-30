МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропортов РФ в мае вырос по сравнению с апрелем почти на 29%, до 1,89 миллиона человек, следует из данных Росавиации.

На международных рейсах перевозки выросли на 61,5%, до 49,1 тысячи пассажиров, на внутренних — на 28,3%, почти до 1,85 миллиона.

Росавиация ранее сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал по сравнению с маем прошлого года на 91,3% и составил почти 949 тысяч человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.