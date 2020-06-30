МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Самой востребованной в сфере информационных технологий (IT-сектор) профессией в мире является специальность аналитика данных, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Об этом говорится в стенограмме совещания по ситуации на рынке труда в России, которая опубликована на сайте российского правительства.

"Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных", — отмечается в документе.

По словам Фалькова, на российском рынке труда сейчас также востребованы специалисты медицинских и педагогических направлений.