МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость самой дорогой квартиры в московской новостройке составляет 2,7 миллиарда рублей, сообщила риелторская компания "Метриум".

"Стоимость самой дорогой элитной квартиры в открытых продажах в Москве почти в 20 раз превышает среднюю стоимость объекта по этому сегменту столичного рынка новостроек. Квартира в комплексе апартаментов "Царев сад" (район Якиманка) обойдется в 2,7 миллиарда рублей, тогда как средняя стоимость новой элитной квартиры в Москве составляет 136,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, на втором месте по стоимости жилья в столичных новостройках находятся апартаменты в башне "Федерация. Восток" в "Москва-Сити, выставленные на продажу за 2,5 миллиарда рублей. На третьем — апартаменты в комплексе Carré Blanc, продающиеся почти за 2,1 миллиарда рублей.

Как отмечается в сообщении, стоимость квадратного метра в последнем объекте списка достигает 3,84 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой средней российской квартиры.



