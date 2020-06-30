МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РЖД освободили Андрея Старкова от должности замгендиректора компании, сделав его директором по корпоративному развитию, и назначили на этот пост бывшего главу АО "Дом.РФ" Александра Плутника, сообщила компания.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" Андрей Краснославович Старков освобожден от должности заместителя генерального директора ОАО "РЖД"… В соответствии с приказом генерального директора — председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозёрова Старков Андрей Краснославович назначен директором по корпоративному управлению ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.

"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 26 июня 2020 года Александр Альбертович Плутник назначен заместителем генерального директора ОАО "РЖД" (по вопросам корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами, управления и распоряжения имуществом)", — добавляется в сообщении.