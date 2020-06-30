МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. После открытия туристического сезона 1 июля число чартерных авиарейсов будет увеличено в 3 раза, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что с учётом временного закрытия международного туризма часть туристов предпочитают переносить свои зарубежные поездки на Россию.

"Первые чартерные рейсы полетели совсем недавно. Первый чартерный рейс полетел 22 июня в Сочи, а 24 июня — в Калининград. С 1 июля фактически в три раза увеличивается количество авиарейсов. В первые две недели они ещё умерены по загрузке", — сказал Горин, выступая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению представителя АТОР, активные бронирования на вторую половину июля и на август показывают, что будут достигнуты какие-то более положительные показатели в туризме.