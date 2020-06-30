МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Компания "Русская аквакультура", один из крупнейших производителей рыбы в России, увеличивает объем программы выкупа акций до 600 миллионов рублей с 300 миллионов, говорится в сообщении компании.

"Обновленная программа предполагает выкуп акций ПАО "Русская аквакультура" на сумму, не превышающую 600 миллионов рублей. Выкуп будет осуществляться входящей в группу компанией — обществом с ограниченной ответственностью "Русское море-аквакультура", — говорится в сообщении.

Программа будет проводиться до 30 июня 2021 года или до достижения максимальной суммы средств, выделенной на buy back — в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Финансирование программы выкупа бумаг предполагается за счет собственных средств компании. "Выкупленные акции будут использоваться группой компаний "Русская аквакультура" для общих корпоративных целей, включая программу долгосрочной мотивации работников, а также для возможного погашения", — добавляется в релизе.

Совет директоров "Русской аквакультуры" в декабре 2019 года одобрил проведение выкупа акций производителя структурой компании на сумму до 300 миллионов рублей. Согласно сообщению во вторник, по состоянию на 29 июня объем выкупа акций составил 294 миллиона рублей.

"Русская аквакультура" специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основным акционером "Русской аквакультуры" является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций).