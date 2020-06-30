МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Совет директоров НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), крупнейшего производителя грузовых вагонов в России, рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщила компания.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: в связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2019 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять)", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров НПК "Объединенная вагонная компания" пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней — 31 июля 2020 года.

Чистый убыток ОВК по РСБУ в 2019 году составил 14,458 миллиарда рублей. ОВК не выплачивала дивиденды за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

"Объединенная вагонная компания" — крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, исследовательский, учебные и сервисные центры.