МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Анонсированная ранее программа по развитию детского туризма, которую Федеральное агентство по туризму готовит совместно с Русским географическим обществом (РГО), будет презентована ближе к осени, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы готовим вместе с Русским географическим обществом отдельную большую программу поддержки детского туризма. Я думаю, что мы ее запустим ближе к осени. Пока программа находится в активной стадии проработки и мы презентуем ее отдельным большим проектом чуть позже", — сказала она, выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию".

Догузова также обратила внимание на семейный отдых внутри страны.

"Что касается семейных поездок, то все программы, которые мы сейчас готовим и презентуем с туроператорами, субсидии, которые мы готовы предоставлять для удешевления пакетов, — они рассчитаны на семьи с детьми, так как именно им путешествия обходятся дороже всего", — прокомментировала ситуацию глава ведомства.

Ранее Догузова уже анонсировала запуск отдельной программы поддержки детского туризма и выражала готовность участвовать в субсидировании от имени Ростуризма поездок юных россиян по родной стране.