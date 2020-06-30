МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на разрешении продажи ваучера, полученного за возврат авиабилета, заявил глава ведомства Игорь Артемьев на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса.

В конце мая Минтранс разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты. Согласно документу, такие меры могут распространиться на перелеты в Китай период с 1 февраля ‎и с 18 марта — для всех внутренних перевозок и иных международных. Тем не менее, на билеты, купленные после 1 мая, эти меры уже распространяться не будут, следует из документа.

"Я думаю, что будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то, либо мы настаиваем еще на том, и боремся за это, чтобы вышли соответствующие акты правительства, чтобы этот ваучер имел обращение, чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу, тем самым получить деньги назад", — сказал Артемьев.

Он также отметил, что служба не поддерживает выдачу ваучеров, но признает, что текущая ситуация вряд ли позволит авиакомпаниям возвращать средства за билеты. По его словам, деньги, которые пассажиры отдали перевозчикам за билеты, компании в период кризиса использовали, чтобы удержаться на плаву. "Я за то, чтобы люди могли получить деньги назад, но просто жизнь так сложилась, что нам это тоже представляется маловероятным, но всегда мы выступаем за это, либо за обращение этого ваучера, чтоб человек мог получить деньги", — объяснил Артемьев.

При этом, по словам Артемьева, возможно и решение этого вопроса по ситуации в отдельных случаях. "В тех случаях, когда будет экстренная ситуация у людей, там предусмотрены подходы решений в индивидуальном порядке на основании общих критериев, когда человек уже точно не полетит и ему это точно не надо, или когда сложилась такая ситуация, что для него это единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи. В общем, это все в индивидуальном порядке будет решаться", — подчеркнул он.

В начале июня газета РБК сообщила, что Артемьев направил письма министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, где рекомендовал создать условия, при которых клиенты авиакомпаний будут иметь выбор — получить деньги за отмененный рейс, даже выплаченные в рассрочку или позднее, или сертификат на новый рейс. Если же авиакомпания не может вернуть деньги, то ФАС предлагает передавать права на ваучеры, например, другим перевозчикам, и разрешить менять авиабилеты на железнодорожные.