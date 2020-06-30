МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Повышение розничных цен на алкоголь является наиболее эффективной мерой для снижения потребления алкогольных напитков населением, говорится в новом докладе "Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)".

В исследовании, опубликованном во вторник Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, анализируется влияние ценовой политики на объемы употребления алкоголя и риски для здоровья, связанные с алкоголем, в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе России.

Согласно докладу, "повышение розничных цен на алкоголь является одним из наиболее эффективных с экономической точки зрения механизмов для снижения потребления алкоголя и связанного с ним вреда, которые имеются в распоряжении у лиц, вырабатывающих политику".

"Разумный выбор политики ценообразования поможет странам не только снизить уровень потребления алкоголя и связанного с ним риска, но и положительно скажется на экономике. Те или иные меры регулирования цен на алкогольную продукцию существуют в каждой стране в Европейском регионе, однако, зачастую эти меры недостаточно продуманы и потому неэффективны", — указывается в исследовании.

Ввиду того, что вред для здоровья наносит содержание в продукте спирта, то "именно гибкий подход к определению налоговой ставки представляется наиболее эффективным для достижения пользы для здоровья людей".

"Увеличение налоговой ставки для более крепких алкогольных напитков, которые чаще ассоциируют с алкогольной интоксикацией, а также для дешевой в производстве продукции, может способствовать повышению эффективности системы налогообложения алкогольной продукции, в том числе с точки зрения ее влияния на здоровье", — отмечается в исследовании.

Кроме того, в ВОЗ считают, что "очень важно регулярно корректировать размеры налога с учетом инфляции, чтобы цены на алкогольную продукцию оставались неизменными, не допуская, таким образом, ее удешевления по сравнению с другими потребительскими товарами".

В докладе ВОЗ также рекомендуется поддерживать приблизительно на одном и том же уровне налоговые ставки для разных типов алкогольных напитков, таких как пиво, вино и крепкие спиртные напитки. Это необходимо делать, поскольку "низкие ставки для какого-то одного вида продукции обычно делают его более популярным среди людей, употребляющих алкоголь в больших количествах".