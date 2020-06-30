МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг эмитента компании РЖД на уровне "Baa2", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

"Сегодняшнее подтверждение рейтинга РЖД и негативный прогноз по нему отражает усиливающееся давление со стороны беспрецедентной вспышки коронавируса на операционные и финансовые показатели компании", — говорится в сообщении.