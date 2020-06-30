МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. РЖД в июле возобновят курсирование еще ряда поездов "Ласточка", отмененных ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, сообщила компания.

"С 1 июля пассажиры снова смогут путешествовать на "Ласточках" между Москвой и Нижним Новгородом, а до 4 июля в расписании будут восстановлены поезда, связывающие города Черноморского побережья и Северного Кавказа с соседними регионами (Ростовом-на-Дону, Майкопом)", — говорится в сообщении.

В том числе на маршруты возвращаются поезда: № 730/733 и № 732/729 Москва – Нижний Новгород; № 802/801 Адлер – Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля); № 804/803 Имеретинский Курорт – Краснодар (отправление ежедневно с 3 июля); № 810/809 Ростов-на-Дону – Кисловодск (отправление ежедневно из Ростова-на-Дону с 3 июля, из Кисловодска – с 4 июля); № 814/813 Адлер – Майкоп (отправление ежедневно с 3 июля).

Будут восстановлены в графике "Ласточки" № 816/815 Роза Хутор – Краснодар (отправление ежедневно из Розы Хутор с 3 июля, из Краснодара – с 4 июля); № 818/817 Краснодар – Кисловодск (отправлением ежедневно из Краснодара с 3 июля, со станции Кавказская – с 4 июля); № 822/821 Имеретинский Курорт – Краснодар (отправление ежедневно из Имеретинского Курорта с 3 июля, из Краснодара – с 4 июля).

Периодичность курсирования поезда № 826/825 Имеретинский Курорт – Армавир будет увеличена с трех до семи раз в неделю (из Имеретинского Курорта с 3 июля, из Армавира – с 4 июля).