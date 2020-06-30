МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила иностранным компаниям, которые реализуют в России товары, отличные по составу или характеристикам от оригинального, ставить на них соответствующие отметки, в таком случае они смогут избежать антимонопольного преследования, сообщил глава ведомства Игорь Артемьев в ходе брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В начале декабря ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения. Производители химии уже направили в ФАС ответы по этому поводу, для Lindt срок исполнения предупреждения был продлен до 31 июля.

"Мы требуем строжайшего исполнения технологий, если товар продается как оригинальный. Если это не оригинальный товар, если он какой-то другой, то так и должно быть указано на маркировке, тогда мы, вероятно, не будем признавать это недобросовестной конкуренцией", — сказал Артемьев.

"Я бы очень просил на эту тему, поскольку она такая горячая тема для иностранных компаний, чтобы они по возможности обратили на эту тему особое внимание,…. поскольку это одно из наших направлений, которое мы считаем важным, приоритетным и делаем это вместе с Роспотребнадзором", — заключил он.