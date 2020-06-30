МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Заместитель генерального директора компании ANEX Tour Яна Муромова уверена, что сегодня уже есть все предпосылки к тому, что во второй половине июля 2020 года для российского рынка начнут открываться зарубежные направления.

"Мы находимся в очень тесном контакте с нашими зарубежными принимающими сторонами. У нас есть актуальная информация по более 25 странам, которая касается приёма туристов, в том числе из России. Сегодня есть предпосылки к тому, что после середины июля начнут открываться зарубежные направления", — сказала она, выступая на онлайн-мероприятии Profi Travel "Крупные туроператоры — об изменении спроса, цен и планов".

Муромова заверила, что туроператоры держат "руку на пульсе" и готовы при необходимости начать работать 24 часа в сутки, чтобы ставить полётные программы.

"Ряд направлений имеют предпосылки к старту регулярной авиаперевозки. Я не открою Америку, если скажу, что у всех крупных туроператоров с авиакомпаниями есть квоты и потенциал на регулярные перевозки по любым направлениям. Если регулярные перевозки начнутся по любому из зарубежных направлений, то люди обязательно полетят, и их уже никто не остановит. Тогда логично будет не искать обходные пути, а ставить перевозки напрямую из России", — прокомментировала ситуацию представитель туроператора.