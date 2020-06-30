НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн — ПРАЙМ. Агентство по безопасности полетов Европейского союза начиная с 1 июля на 6 месяцев приостановило разрешение "Пакистанских международных авиалиний" на полеты в страны ЕС с правом обжалования этого решения, говорится в сообщении авиакомпании.

"Пакистанские международные авиалинии" временно прекращают свои полеты в Европу, все пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы авиакомпании в европейские сектора, будут иметь возможность либо продлить свое бронирование на более поздний срок, либо получить полный возврат средств", — говорится в сообщении авиакомпании.

Компания отметила, что находится в контакте с агентством по безопасности полетов ЕС и надеется на скорейшее снятие запрета благодаря действиям руководства компании и правительства Пакистана.

Ранее министр авиации страны Гулам Сарвар Хан сообщил, что власти Пакистана запретят полеты 262 пилотам, в том числе 141 пилоту "Международных авиалиний Пакистана", в связи с тем, что их лётные лицензии вызывают сомнение. Министр сообщил, что по мнению властей, эти пилоты могли подделать результаты от одного до восьми тестов.