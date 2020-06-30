ЛОНДОН, 30 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Британский лоукостер EasyJet планирует сократить более 700 пилотов, а также отказаться от базирования в трех аэропортах страны из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в заявлении Ассоциации пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA), представляющей интересы пилотов.

"EasyJet сегодня проинформировала BALPA, что 727 ее пилотов находятся под риском сокращения. Компания также предлагает полностью закрыть свои базы в аэропортах Стенстед, Саутенд и Ньюкасл. BALPA шокирована размером потенциальной потери рабочих мест, которая составляет почти треть пилотов EasyJet в Великобритании", — подчеркнули в организации.

Несмотря на господдержку, а также неплохое финансовое состояние и начало продаж билетов на внутренние и международные рейсы, авиакомпании приходится идти на отчаянные меры, отметили в BALPA.

"Это еще одно свидетельство того, что авиация в Великобритании попала в смертельную спираль отчаяния, и отдельные авиакомпании мечутся без направления. BALPA повторяет свой призыв к правительству вмешаться, разработать стратегию и поддержать мораторий на потерю рабочих мест, пока все заинтересованные стороны разрабатывают путь для всего авиационного сектора", — заявил генеральный директор ассоциации Брайан Страттон.

Ранее EasyJet уже заявляла, что планирует сократить 30% сотрудников и урезать авиапарк, чтобы приспособиться к новым условиям авиарынка в условиях пандемии коронавируса. Ожидалось, что сокращению подвергнутся около 4,5 тысячи сотрудников авиакомпании, а парк самолетов будет уменьшен на 15%, до 302 самолетов к концу 2021 года.