МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании 22 июля обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра на специальный административный район в Калининграде, говорится в сообщении ритейлера.

"Внеочередное собрание акционеров созвано советом директоров "Ленты" для одобрения предлагаемой смены юрисдикции "Ленты" с Республики Кипр на Российскую Федерацию… Смена юрисдикции в случае реализации приведет к тому, что "Лента" в соответствии с российским законодательством станет "международной компанией" и будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде", — говорится в сообщении.