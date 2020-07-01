МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Введение обязательной маркировки лекарств улучшит условия для ведения бизнеса и снизит количество надзорных мероприятий, при этом на ценах препаратов для покупателей она не отразится, сообщила пресс-служба Минздрава России.

С 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка лекарств, произведенные до 1 июля и не маркированные лекарственные препараты могут продаваться или использоваться в лечебных учреждениях до истечения их срока годности.

"За счет большей прозрачности рынка, вытеснения с него фальсификата и контрафакта и установления более честных правил конкуренции, маркировка улучшит условия для ведения бизнеса и снизит количество надзорных мероприятий. При этом маркировка не окажет негативного влияния на цены для покупателей, а в некоторых отраслях может привести к их снижению",- говорится в сообщении.

В системе маркировки зарегистрированы более 66 тысяч участников рынка, среди которых как российские, так и зарубежные производители, уточнили в пресс-службе.

Цифровой код наносится на каждую упаковку препарата, он защищен криптографией и подделать его невозможно, подчеркнули в Минздраве. По коду прослеживается движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя, уже выдано более 1,2 миллиарда кодов на препараты, отметили в пресс-службе.

"Безусловно, это событие для всей страны, для фармацевтической отрасли. Благодаря внедрению обязательной маркировки мы сможем максимально защитить интересы государства и наших граждан",- сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.