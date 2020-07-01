МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Минимальная доля в уставном капитале "Ростелекома", которая должна находиться в собственности государства, увеличена до 38,2% с 33,2%, следует из указа президент РФ Владимира Путина.

"Ростелеком" в рамках консолидации 100% сотового оператора Tele2 проводил допэмиссию акций в пользу ВТБ, в которой также могли поучаствовать действовавшие акционеры оператора. Тогда вышел указ президента РФ, устанавливающий, что по итогам этой сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна сохраниться в размере не менее 33,2%.

Новым указом прямая госдоля увеличивается. "Внести в указ президента Российской Федерации от 3 октября 2019 года "О публичном акционерном обществе "Ростелеком" изменение, заменив слова "не менее 33,2 процента" словами "не менее 38,2 процента", — говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания – 1 июля.

Как пояснили РИА Новости в "Ростелекоме", в допэмиссии приняли участие не все действовавшие акционеры, поэтому госдоля оказалась выше, чем планировалось. Указом закрепляется доля государства по итогам допэмиссии, добавили в компании.