МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые пассажирские авиаперевозки в мае упали на 91,3% в годовом выражении на фоне связанного с коронавирусом кризиса, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Показатель при этом оказался несколько лучше апрельского падения на 94% за счет частичного улучшения ситуации на некоторых рынках, наиболее заметно — Китае, отмечается в релизе.

В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок в мае упал на 98,3%, внутренних — на 79,2%.

"Май был не таким ужасным, как апрель. Это лучшее, что можно сказать. Как и ожидалось, первые улучшения пассажирского спроса наблюдался на внутренних рынках. Международный трафик в мае оставался практически остановленным", — заявил гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac), чьи слова приводятся в сообщении.

По данным IATA в региональном разрезе, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Китай, где карантинные меры были приняты раньше всего, показатель упал на 82,7%. Пассажирские перевозки в Латинской Америке снизились на 95,4%, на 97,7% — в Европе, на 97,9% — в Африке, на 92,5% в Северной Америке и на 97,9% — в странах Ближнего Востока.

При этом по данным Росавиации объем пассажирских авиаперевозок в России в мае опустился в 13,6 раза в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ снизился в 130 раз, внутренних — в шесть раз.