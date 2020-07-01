МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский железнодорожный оператор "Федеральная грузовая компания" (ФГК, "дочка" РЖД) планирует диверсифицировать бизнес за счёт перевозок грузов в специализированных контейнерах и скоростных контейнерных перевозок, сообщается в годовом отчете компании за прошлый год.

ФГК в 2019 году сообщала о разработке новой технологии перевозки сыпучих грузов в контейнерах. Весной 2020 года оператор протестировал перевозку нута в контейнерах через Новороссийский порт в Египет. "Диверсификация бизнеса за счет выхода в новые сегменты оперирования: перевозки грузов в специализированных контейнерах (на универсальных платформах, оборудованных фитинговыми упорами); скоростные контейнерные перевозки (на инновационных четырехосных и шестиосных вагонах-платформах); контейнерные перевозки (перевозки автотранспортных средств и на железнодорожном транспорте)", — говорится в годовом отчете ФГК в контексте стратегических целей оператора на 2020-2025 годы.

Компания указывает, что проектирование и приобретение специализированных контейнеров для перевозки насыпных и тарноштучных грузов — одно из важнейших направлений диверсификации ее бизнеса. Уточняется, что в 2019 году ФГК разработала специализированный инновационный контейнер для перевозки сыпучих грузов, прежде всего, зерновых. Компания провела испытания новой технологии погрузки с использованием опытного образца.

"Контейнер будет обладать улучшенными коммерческими и техническими характеристиками: его конструкция позволит увеличить вместимость и упростить выгрузку из боковых люков на действующей инфраструктуре без съема контейнера с платформы", — добавляется в отчете.

В 2019 году ФГК начала разработку и ряда других модификаций специализированных контейнеров, в том числе контейнера-паллетовоза с боковыми дверьми для перевозок тарно-штучных грузов, контейнера с усиленной конструкцией кузова для навалочных грузов, контейнера open-top для перевозок твердых бытовых отходов. Для реализации проекта новых технологий перевозки грузов разработаны и внедрены в производство многооборотные средства крепления, обеспечивающие возможность погрузки крупнотоннажных контейнеров на универсальные платформы.

Уточняется, что инновационный подвижной состав, в частности, разрабатывался в 2019 году для сервиса транзитных перевозок грузов в контейнерах с повышенными скоростями по маршруту Китай – Европа. В отчете добавляется, что советом директоров ФГК были поддержаны проекты, связанные с развитием контейнерных и контрейлерных перевозок, в том числе по разработке и приобретению инновационного подвижного состава.