МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. На российском рынке недвижимости объём инвестиционных сделок на фоне мировой пандемии нового коронавируса COVID-19 в первой половине 2020 года снизился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на аналитическую компанию JLL.

Это падение с отметки в $1,7 млрд до $1,3 млрд.

Самое больше снижение зафиксировано во втором квартале: объём сделок составил $491 млн.

Этот показатель стал минимальным за последние 12 лет: С октября по декабрь 2008 года было заключено сделок на $409 млн.

Отмечается, что общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составил $2-2,5 млрд. Ранее планировалось, что уровень вложений в этот сектор составит $4,5 млрд.

Основная часть транзакций — 58% — с начала текущего года пришлась на инвестиции в сектор жилой недвижимости.

К офисной недвижимости интерес упал за год с 35 до 24%.

На третьем по популярности у инвесторов стал сектор складской недвижимости: его доля с начала 2020 года выросла до 11%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого 2019 года — на 5%.

В первые шесть месяцев 2020 года доля зарубежных инвесторов в общем объёме транзакций сократилась на 4%: 8% против 12% год назад.