МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Акционеры группы компаний "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, одобрили дивиденды по итогам 2019 года в размере 2,217 миллиарда рублей, или 3 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Распределить часть чистой прибыли общества по результатам 2019 финансового года: выплатить дивиденды в размере 3,00 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО "Детский мир" 2 217 000 000 рублей", — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года "Детский мир" направил на дивиденды 3,289 миллиарда рублей (4,45 рубля на акцию), промежуточные дивиденды за январь-сентябрь 2019 года составили 3,739 миллиарда рублей (5,06 рубля на акцию). Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова в конце апреля сообщала, что ритейлер отложил решение о дивидендных выплатах по итогам прошлого года из-за неопределенности, вызванной коронавирусом и ограничениями из-за него.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).