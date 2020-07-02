МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан, говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов", — говорится в сообщении.

"Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тысяч курсов", — отметили в фонде. Кроме того, ведутся переговоры о поставках "Авифавира" в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность выражают страны СНГ и Ближнего Востока и других регионов мира.

Совместное предприятие РФПИ и ГК "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза, до 300 тысяч курсов в месяц, что позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество "Фавипиравир", а 3 июня был включен в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса.

"C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного "Ремдесивира" (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке, Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира". Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом. Интерес к препарату выразили уже свыше 50 стран", — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.