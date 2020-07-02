МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Национальная резервная компания" Александра Лебедева приобрела 25% долю в сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон", следует из выписки Единого государственного реестра юрлиц.

Таким образом, в результате сделки в ООО "Андерсон-франчайзинг" 25% теперь принадлежат "Национальной резервной компании" Александра Лебедева, 8% — его жене Елене Перминовой и 67% — основательнице сети Анастасии Татуловой.

"АндерСон" — это фабрика-кухня и сеть из 50 семейных кафе-кондитерских, основана в 2009 году. Работает в Москве и еще в шести регионах России, а также в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии.

Александр Лебедев последний раз упоминался в рейтинге Forbes в 2015 году, тогда его состояние оценивалось в 400 миллионов долларов (188 строчка). В марте 2010 года Лебедев приобрел британское издание Independent, которое в этом году запускает в русскоязычном формате.