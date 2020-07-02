МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес, который был включен в список системообразующих предприятий, нуждающихся в помощи государства, готовы выйти из него. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в среде промышленности, это происходит из-за необходимости еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность властям, даже не получив государственной поддержки.

Изданию рассказали о проблемах, создаваемых получением статуса системообразующих предприятий, представители целого ряда компаний, которые попали в список на время пандемии COVID-19.

Напомним, что в перечень правительство включило свыше 1335 компаний. Из них:

43% — относятся к промышленности,



14% — транспорт,



8% — ТЭК.



Предприятия из списка кабмина могут претендовать на отсрочки по налогам, а также на субсидии со стороны государства на возмещение затрат, госгарантии и льготное кредитование.

Компании обязаны этом еженедельно и ежемесячно сдавать отчеты в государственную информационную систему промышленности (ГИСП), которая подчиняется Минпромторгу. Пока из 1335 компаний льготные кредиты получили 139. Это 130 млрд рублей.

Источники "Ъ" в кабмине России отмечают, что список исходно создавался для контроля, а не для помощи всем.