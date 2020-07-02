МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский бизнес, который был включен в список системообразующих предприятий, нуждающихся в помощи государства, готовы выйти из него. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в среде промышленности, это происходит из-за необходимости еженедельно и ежемесячно предоставлять отчетность властям, даже не получив государственной поддержки.
Изданию рассказали о проблемах, создаваемых получением статуса системообразующих предприятий, представители целого ряда компаний, которые попали в список на время пандемии COVID-19.
Напомним, что в перечень правительство включило свыше 1335 компаний. Из них:
- 43% — относятся к промышленности,
- 14% — транспорт,
- 8% — ТЭК.
Предприятия из списка кабмина могут претендовать на отсрочки по налогам, а также на субсидии со стороны государства на возмещение затрат, госгарантии и льготное кредитование.
Компании обязаны этом еженедельно и ежемесячно сдавать отчеты в государственную информационную систему промышленности (ГИСП), которая подчиняется Минпромторгу. Пока из 1335 компаний льготные кредиты получили 139. Это 130 млрд рублей.
Источники "Ъ" в кабмине России отмечают, что список исходно создавался для контроля, а не для помощи всем.
https://1prime.ru/business/20200702/831714501.html