МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 11 сентября рассмотрение иска Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, к самому Батурину и его сестре Елене Батуриной, бывшей владелице АО "Интеко", о признании незаконной сделки отчуждения 24% акций "Интеко", передает корреспондент РИА Новости из суда.

Как поясняли ранее в суде представители истца, в этом иске Манжеев оспаривает некую сделку отчуждения Батуриной 24% якобы принадлежавших ее брату акций "Интеко", предположительно совершенную в период до 12 октября 2011 года. Истец просит также применить последствия недействительности сделки путем взыскания с Батуриной в конкурсную массу Батурина более 13 миллиардов рублей.

Слушания в четверг не состоялись, поскольку материалы дела находятся в апелляционной инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд в августе будет рассматривать жалобу кипрской Sarrio Investments Ltd, которой отказали во вступлении в дело. Sarrio Investments — основной кредитор Батурина с требованиями в размере более 3,2 миллиарда рублей.

Стороны в суде говорили, что 12 октября 2011 года состоялось внесение Батуриной 100% акций "Интеко" в уставный капитал ее кипрской компании Certerra в преддверии продажи "Интеко". По словам представителя финансового управляющего, только узнав о сделке с Certerra, Манжеев понял, что Батурина присвоила и распорядилась 24%-ным пакетом своего брата в составе всего 100%-ного пакета.

Представители Батуриной и "Интеко", участвующего в деле в статусе третьего лица, иск не признали, заявив на одном из предыдущих заседаний, что не существовало ни оспариваемой сделки, ни прав у Батурина на 24% акций. Юристы ссылались, в том числе, на решения различных судов, которые с 2011 года неоднократно устанавливали отсутствие у Батурина прав на акции "Интеко".

Арбитражный суд Калмыкии в декабре выделил этот иск Манжеева в отдельное производство из дела о банкротстве Батурина и передал для рассмотрения в столицу. Манжеев в январе заявил о намерении продолжать оспаривать переход акций "Интеко" от Батурина к Батуриной. Но тогда речь шла о 25% акций. В его сообщении для СМИ говорилось, что собранная им информация дает все основания полагать, что у Батуриной есть долг перед братом в связи с приобретением 25% акций АО "Интеко". Манжеев заявлял о планах взыскать этот долг в интересах всех кредиторов Батурина, включая ФНС России, Россельхозбанк, "Саррио" и других.

Группа "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал "Рост банк", санированный через ФКБС и сейчас присоединенный к "Трасту".