САРАТОВ, 2 июл — ПРАЙМ. Завод "СЭПО-ЗЭМ", который ранее заявил о приостановке выпуска холодильников "Саратов" и уведомил власти о массовом сокращении, в четверг возобновил производство, сообщило министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

О консервации производства холодильников "Саратов" на год из-за его нерентабельности по причине высокого уровня конкуренции на рынке стало известно в феврале. Завод уведомил службу занятости о сокращении с мая 942 работников, но в мае сообщил, что сократил около 200 человек, сохранив остальной штат. По данным минпромэнерго области, объем производства холодильников "Саратов" в последние годы сократился с 200 тысяч до менее чем 100 тысяч в год при мощности производственной линии в 600 тысяч.

"Сегодня, 2 июля, на предприятии ООО "СЭПО-ЗЭМ" возобновляется производство легендарных холодильников "Саратов", сообщило руководство завода… Возобновление производства позволило сохранить легендарную марку и избежать высвобождения более 700 человек", — говорится в сообщении.

Ранее министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов пояснил, что руководство завода решило возобновить производство холодильников своими силами, отказавшись от продажи линии и предложений по созданию совместного проекта с внешним инвестором. По словам министра, завод оптимизировал производственную линейку, оставив из всех выпускавшихся моделей наиболее востребованные.

Холодильники "Саратов" выпускаются с 1952 года.